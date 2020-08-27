وفد أمريكي يبحث في أنقرة الأوضاع في سوريا وشرق المتوسط

أنقرة/ الخليج 365

بحث وفد أمريكي برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، مع وفد تركي برئاسة نائب وزير الدفاع يونس أمره قره عثمان أوغلو، العلاقات الثنائية والأوضاع في سوريا وشرق المتوسط.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن اجتماعاً عقد بين الوفدين التركي والأمريكي برئاسة قره عثمان أوغلو وجيفري، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وأضاف البيان أن السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد، شارك في الاجتماع وتبادل الجانبان الآراء حول العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والأوضاع في سوريا وشرق المتوسط.

وأضاف البيان أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، استقبل المبعوث جيفري والسفير ساترفيلد، في مقر الوزارة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.