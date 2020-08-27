بغداد.. اتفاق عراقي سعودي على التعاون في 4 مجالات

بغداد / علي جواد / الخليج 365

قالت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، إن وزيرها فؤاد حسين، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، وقعا اتفاقا على التعاون في مجالات الزراعة والبتروكيماويات.



وجاء في بيان صادر عن الخارجية، على هامش لقاء جمع الوزيرين في بغداد، أن الاتفاقيات تشمل كذلك تزويد العراق بالطاقة، والربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي.



ويأمل العراق في توقيع اتفاقية ربط كهربائي مع دول الخليج، في خطوة نحو سد فجوة إنتاج واستهلاك الكهرباء في البلاد، والتي أدت إلى مظاهرات شعبية في مختلف المحافظات خلال السنوات الماضية.



ووصل وزير الخارجية السعودي "بن فرحان" العاصمة العراقية، صباح الخميس، في زيارة غير معلنة أو محددة المدة.



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وكان من المقرر أن يدشن الكاظمي جولاته الخارجية بزيارة إلى الرياض في يوليو/تموز الماضي، غير أنه تقرر تأجيلها دون تحديد موعد آخر، لتعرض الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، إلى وعكة صحية دخل على أثرها المستشفى آنذاك.



وعقب تأجيل زيارة الرياض، أجرى الكاظمي زيارة لطهران لـ"بحث وتعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية"، بحسب بيان سابق للحكومة العراقية.



وعادة ما تنظر السعودية، وهي الغريم الإقليمي لإيران، بعين الريبة إلى التقارب بين طهران وبغداد، ما تسبب في توتر علاقاتها مع العراق طيلة العقود الماضية.



وفي ديسمبر/كانون أول 2015، أعادت السعودية فتح سفارتها في بغداد، بعدما أبقتها مغلقة منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990.

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