شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير مكة» يوجه بتشكيل فريق لقياس أداء خدمات الأجهزة الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجَّه مستشار خادم الحرمين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتشكيل فريق عمل من مجلس المنطقة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية لإعداد تقارير دورية عن الخدمات العامة المقدمة لسكان محافظات المنطقة. ويأتي تشكيل الفريق لتقييم أداء الخدمات العامة المقدمة للسكان ومدى كفايتها وزيادة حجمها بما يتماشى وحاجة المستفيدين.

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