شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي.. دعم «ساند» يشمل المسجلين في «تطبيقات التوصيل» والصرف بأثر رجعي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا، بشمول الأفراد المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا.
وتضمن التوجيه، باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي المانع لاستحقاق تعويض “ساند”، كما وجه بأن يتم صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.
وقال وزير المالية محمد الجدعان، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار مع تعويض شهر سبتمبر.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين لا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأة، وأنه سيتم إيداع التعويض مباشرة في حساب المستفيد.
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