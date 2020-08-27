بالخطوات.. طريقة تغيير الحساب البنكي في برنامج «حساب المواطن»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح برنامج حساب المواطن خطوات تغيير الحساب البنكي في البرنامج، وذلك للاستفادة من الدعم لمن استوفى شروط الأهلية والاستحقاق. وقال البرنامج في تغريدة عبر “تويتر”: اتبع الخطوات التالية لتغيير حسابك البنكي في برنامج حساب المواطن: 1- الدخول على البوابة الإلكترونية (اضغط هنــا) Advertisements 2- الضغط على تفاصيل الطلب 3- الدخول على بيانات الحساب البنكي 4- إدخال رقم الآيبان والضغط على حفظ

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