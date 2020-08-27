المشري: تركيا داعمة دوماً للسلام والحل السلمي في ليبيا

إسطنبول/ الخليج 365

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، إن تركيا داعمة دوماً للسلام والحل السلمي في ليبيا، وتسعى لتحقيق استمرارية وقف إطلاق النار فيها.

جاء ذلك في كلمة له، الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، عقب لقائهما في إسطنبول.

وأضاف المشري أن أنقرة لعبت دوراً كبيراً في رفع الحصار الذي كان مفروضاً على العاصمة الليبية طرابلس، وإيقاف الاعتداءات ضدها.

وأردف أنه "رغم أن تلك الاعتداءات لم تتوقف بشكل كامل، لكن يمكنني القول إنه وبفضل الجهود التركية وصلنا الآن إلى وضع أفضل".

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وأكد المشري أن "تركيا داعمة دوماً للسلام، والحل السلمي في ليبيا، وتسعى لتحقيق استمرارية وقف إطلاق النار فيها، لا سيما وأن بلداناً أخرى لا ترغب في ذلك".

وأعرب المشري عن ثقته بأن تركيا ستبذل ما بوسعها مستقبلاً لإعادة إعمار ليبيا.

وتدعم أنقرة حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في مواجهة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وذلك بموجب اتفاق تعاون أمني وعسكري أبرمته أنقرة وطرابلس، نهاية العام الماضي.

وتتصاعد تحركات دبلوماسية لاستئناف العملية السياسية في ليبيا، على وقع سلسلة انتصارات حققها الجيش الليبي، مكنته من طرد مليشيا حفتر من طرابلس (غرب) ومدن أخرى.

وتسببت هجمات المليشيا في سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع وخسائر مالية تُقدر بمليارات الدولارات؛ جرا إغلاقها حقول وموانىء تصدير النفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.