رئيس الوزراء التونسي المكلف: نعمل ما بوسعنا لنيل ثقة البرلمان

تونس /مروى الساحلي/الخليج 365

قال رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي، الخميس، إن حكومته "تعمل كل ما بوسعها لنيل ثقة البرلمان".

وأوضح المشيشي خلال ندوة صحفية بالعاصمة تونس، أنه "سيتم إلزام كل وزير بالحكومة الجديدة على عقد قيمي للالتزام بالعمل وتطبيق الإنجازات".

وأضاف أنه اجتمع مع الوزراء المرشحين للحكومة المقبلة، حيث تناولوا أولوياتها المتمثلة في إيقاف نزيف المالية العمومية والحد من تدهور القدرة الشرائية للتونسيين.

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وأردف: "إضافةً إلى التركيز على الجانب الاقتصادي والمحافظة على مكاسب المؤسسات العمومية، والتوازنات الكبرى للبلاد، وعلى التضامن الحكومي والوحدة الوطنية".

وتابع: "تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على آلية التواصل حيث ستكون هناك لقاءات دورية مع الأحزاب الممثلة في البرلمان".

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، كلف الرئيس قيس سعيد، المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد، بدأ يوم 26 من الشهر ذاته.

وعاشت تونس مؤخرا، أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على الاستقالة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.