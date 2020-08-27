سوريا.. إصابة 6 مدنيين بانفجار قنبلة في رأس العين

الحسكة - رأس العين/ أشرف موسى/ الخليج 365

أُصيب 6 مدنيين الخميس، إثر انفجار قنبلة بمدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، وفق حصيلة أولية.

وذكر مراسل الخليج 365، أن "القنبلة انفجرت بالقرب من مديرية البريد في المدينة، ما أدى إلى جرح 6 مدنيين كحصيلة أولية".

وأضاف أن التفجير تسبب أيضا بأضرار مادية في المحلات التجارية الموجودة بالمنطقة.

وأوضحت مصادر في مستشفى المدينة، أن 3 من المصابين في حالة خطرة.

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ويرجح الجيش الوطني السوري، وقوات الأمن بالمنطقة، وقوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وراء التفجير.

وخلال الشهر الحالي، أحبط الجيش الوطني السوري 4 هجمات إرهابية لتنظيم "ي ب ك" بالمدينة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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