مصرف لبنان المركزي يطلب إعادة رسملة البنوك

بيروت / ريا شرتوني الخليج 365



قال مصرف لبنان المركزي، الخميس، إنه طلب من البنوك العاملة في السوق المحلية، بإعادة رسملتها، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المحلي المتضرر من رزمة أزمات طالت مختلف قطاعات البلاد.



وبينما لم يذكر المصرف المركزي تفاصيل إضافية بشأن إعادة الرسملة، إلا أن مراقبين رأوا أن القرار سيدفع نحو خفض رأسمال البنوك العاملة في السوق، واستغلال السيولة الناتجة لضخها في الأسواق.



ويعاني لبنان من أزمات اقتصادية مركبة، دفعت إلى هبوط حاد في العملة المحلية (الليرة)، وقلصت من وفرة النقد الأجنبي، وأضعفت ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.



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ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية قرابة 7400 ليرة، ووصل في فترة سابق من الشهر الماضي 9000 ليرة، بحسب متعاملين في السوق غير الرسمية، مقابل 1510 ليرة في السوق الرسمية.



كما أصدر المصرف تعميما للبنوك، يطلب فيها بإلزام العملاء الذي سحبوا ودائع بقيمة تزيد عن 500 ألف دولار، ونقلوها إلى الخارج، بإيداع 15 بالمئة من المبلغ المحول لدى بنوك لبنان كوديعة.



والخميس الفائت، وجه مصرف لبنان، تعميمان إلى المصارف والمؤسسات المالية، ويتعلقان بمساعدة المتضررين من الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت مخلفا أضرارا بشريّة وماديّة هائلة.

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