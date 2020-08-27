وزير مالية الكويت يضع استقالته تحت تصرف رئيس الحكومة

الكويت / الخليج 365



قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان، إنه وضع استقالته تحت رئيس مجلس الوزراء، في توضيح منه لما نشر عبر وسائل إعلام محلية حول استقالته من منصبه.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الشيتان قوله، الخميس، إن وضع استقالته تحت تصرف رئيس الحكومة، "هو إجراء طبيعي واعتيادي، ولا سيما بعد تجديد الثقة من مجلس الأمة مرتين".

ولم يذكر الوزير أية أسباب لوضع استقالته على طاولة رئيس الحكومة.ك

يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه المالية العامة الكويتية تراجعات حادة في الإيرادات، وسط عجز مرتقب للحكومة في دفع رواتب موظفيها للشهور المقبلة، مع تضرر أسعار الخام وارتفاع النفقات.

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وقال الشيتان بحسب (كونا)، إن "هذا الإجراء يؤكد عدم التمسك بالمنصب، إنما العمل للمصلحة العامة وإن رئيس مجلس الوزراء هو من يقدر قبول استقالته من عدمه، وكذلك توقيتها".



والأربعاء، نقلت الوكالة عن وزير المالية نفيه الأنباء التي تتحدث عن عن تقدیم استقالته للشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء.

وسجلت الكويت عجزا بمقدار 18.4 مليار دولار في موازنتها للعام المالي 2019/2020، بزيادة 69 بالمئة عن العام السابق، بسبب هبوط الإيرادات وارتفاع المصروفات.

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