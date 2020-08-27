السودان.. اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لتعيين والي "كسلا"

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

اندلعت اشتباكات بولاية كسلا السودانية (شرق)، الخميس، بين مؤيدين ومعارضين لتعيين الوالي الجديد، صالح عمار.

وأفاد شهود عيان للأناضول، أن "الولاية شهدت إطلاق نار، وحرق للمتاجر في سوقها، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين"، دون توفر إحصائية دقيقة.

وأضاف الشهود، أن آلاف المحتجين من قبيلة "الهدندوة" أغلقوا الطريق المؤدي إلى موانئ "سواكن" و"بورتسودان" بالولاية.

وتداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات لإغلاق الطريق بالمتاريس، وإطارات السيارات المشتعلة.

والثلاثاء، فرضت السلطات السودانية، حظر التجوال بالولاية، لاحتواء الاشتباكات القبلية، عقب مقتل شخص وإصابة 17 آخرين، وفق بيان للشرطة.

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وتشهد كسلا أزمة سياسية ذات طابع قبلي، إثر رفض قبيلة "الهدندوة"، تولي صالح عمار، المنتمي لقبيلة "البني عامر" المنافسة لها، منصب الوالي، رغم أدائه اليمين الدستورية.

وفي 19 سبتمبر/ أيلول 2019، دعا مئات المتظاهرين المحتجين في كسلا، الحكومة الانتقالية إلى تحقيق مطالبهم في السلطة والثروة.



ورفع المتظاهرون آنذاك، لافتات ضد ما أسموه "التهميش والإقصاء"، كما رددوا هتافات تدعو إلى الحكم الذاتي لولايات شرق السودان.



ويعيش السودان منذ القدم صراعا قبليا، خاصة بين القبائل العربية والإفريقية، سرعان ما يتحول إلى صراع دموي بين الأطراف المتناحرة، بسبب انتشار السلاح في أيدي المواطنين.

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