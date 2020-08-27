شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: تجمعنا مع العراق روابط عميقة وراسخة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان زيارة للعراق اليوم الخميس.
وقال وزير الخارجية على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “سعدت اليوم بزيارة العراق هذا البلد الذي تجمعنا به روابط عميقة أخذت من التاريخ رسوخاً ومن المستقبل طموحاً”.
وأضاف أنه تناول مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العلاقات الثنائية التي تنمو باضطراد والتحديات المشتركة، كما نقل له تحيات قيادة المملكة وتمنياتها الطيبة للشعب العراقي الشقيق.
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