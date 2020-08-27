شكرا لقرائتكم خبر عن «برنس».. «قرصان أحمر» في جيش الصين الإلكتروني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «دافعوا عن الوطن».. من الثكنات إلى الفضاء الإلكتروني جاء «برنس» الجندي السابق في الجيش الصيني الذي سخّر مواهبه في القرصنة لخدمة البلاد، مستعداً للرد عندما تتعرض بكين للهجوم.من مكتبه الصغير في دونجوان، ليس بعيداً عن هونج كونج، يقدم الرجل الثلاثيني نفسه كواحد من جنود «تحالف القراصنة الأحمر»أو «الهاكرز المتطوعين». وبكبسة زر، يمكنه حشد عشرات المتطوعين لتنفيذ أوامره.«برنس» ناشط إلكتروني أكثر من كونه واحداً من هؤلاء القراصنة الصينيين الغامضين الذين تخشاهم أجهزة الاستخبارات الغربية. أما قدراته فهي تحطيم خوادم المواقع الأجنبية التي تعتبر معادية أو تغطيتها بأعلام حمراء.وقال «برنس» لوكالة «فرانس برس» رافضاً الكشف عن اسمه الحقيقي: «اكتسبت وطنيتي منذ فترة خدمتي في الجيش الصيني. وللجنود دور وطني يلعبونه في المعارك الحقيقية. لذلك سعيت لتأدية الدور نفسه على الإنترنت».وتعتبر القرصنة غير قانونية في الصين، لكن النظام الشيوعي غض الطرف عن نشاطات التحالف، أحد أقدم مجموعات القراصنة في البلاد وأكثرها شهرة.وبحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان التحالف يضم أكثر من 80 ألف عضو وفقاً لـ«برنس»، لكن هذا العدد تقلص بعدما تم تجنيد «متطوعين» في خدمات الأمن الإلكتروني لأطراف أخرى. و«برنس» يعمل كمبرمج كمبيوتر، لكن نشاط القرصنة تطوعي.وأكد «برنس»، أن أعضاء التحالف يجب ألاّ تقل أعمارهم عن 18 عاماً وأن يتمتعوا «بمعايير أخلاقية عالية».وفي عام 2017، عزز قانون الأمن الإلكتروني العقوبات ضد القرصنة في الصين. وأصبح العمل عبر الإنترنت بهوية مزيفة أكثر صعوبة.ولفت محلل من شركة «ريكورديد فيوتشر» الأمريكية للأمن الإلكتروني، إلى أن «بكين ترى في هؤلاء الناشطين في مجال الأمن الإلكتروني أداة يمكنها استخدامها حسب الرغبة».وأضاف هذا الخبير من دون الكشف عن اسمه خوفاً من العواقب المحتملة «إنهم يلقون تسامحاً ضمنياً طالما أنهم يستهدفون أعداء الصين، ولا يهاجمون المنظمات الصينية ولا يسيئون إلى استراتيجية البلاد أو صورتها».

دول مستهدفة

أكد «برنس»، أن «القراصنة الحمر» ليست لهم علاقة بالنفوذ الصيني. لا شيء يربطهم بالقراصنة الذين يدعمهم النظام بالتدريب والمال والسرية التي ينطوي عليها عملهم. لكن الجسور موجودة. فقد أدى النشاط الإلكتروني إلى إنشاء مجتمع مدرب على تقنيات اختراق أجهزة الكمبيوتر، وفق ما قال سكوت هندرسون، الخبير في شركة الأمن الإلكتروني «مانديانت ثريت إنتليجنس».

وأضاف: «هذه مجموعة كبيرة من المهارات يمكن للدولة أن تستفيد منها».

أصبح «برنس» في 2005 «قرصاناً أحمر» بعدما اكتشف شغفه بأجهزة الكمبيوتر على إثر تركه الجيش. وأوضح أن «الواجب يلزمني الدفاع عن سيادة الدولة في الفضاء الإلكتروني». من لوحة مفاتيحه، يتأكد أنه لا يهاجم أي شخص ولا ينتقم إلا عندما تكون بلاده مهددة.

وبدأ التحالف استهداف مواقع أجنبية في أواخر تسعينات القرن الماضي رداً على أزمات جيوسياسية تشمل بكين مثل قصف حلف شمال الأطلسي «الناتو»، السفارة الصينية في بلجراد عام 1999.

وبعد ذلك بعامين، تمكّن القراصنة الحمر من عرض العلم الصيني وشعارات مؤيدة للصين على مواقع عدة في الولايات المتحدة بعد تصادم طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية ومقاتلة صينية.

وطال غضبهم اليابان وكوريا الجنوبية؛ إذ قبلت الأخيرة في عام 2017 نشر نظام أمريكي مضاد للصواريخ. وتم تحطيم خوادم العديد من المواقع الإلكترونية الكورية الجنوبية.