نظام مؤتمت للتخزين والمناولة والتوزيع في «ماي دبي»

أعلنت سويس لوج، عن الانتهاء من تركيب وتشغيل نظام مؤتمت جديد للتخزين والمناولة والتوزيع اللوجستي لشركة ماي دبي، في إطار مبادرة التوسع المستمرة التي تتبناها شركة ماي دبي، والتي تنطوي على اعتماد نظام آلي متكامل مرتكز على البيانات يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

لتصميم وتنفيذ هذا الحل الذي بلغت قيمته أكثر من 20 مليون يورو (حوالي 86.7 مليون درهم)، خططت سويس لوج لنظام آلي شامل قائم على البرامج الذكية الداعمة للبيانات الضخمة. هذا وشمل مشروع التوسعة الرئيسي تخطيط وتنفيذ مستودع آلي من ستة ممرات للمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى مستودع آخر على بعد بضع مئات من الأمتار فقط يحتوي على 17,560 منصة للبضائع الجاهزة مع 10 ممرات.

وقال آلان قدوم، المدير العام لشركة سويس لوج الشرق الأوسط: يتطلّع مديرو المستودعات والمصانع باستمرار إلى تحقيق التوافق بين نسبة الإنتاج وكفاءة المخزن، لتحقيق الفائدة القصوى من المخزون، مع مراعاة المحافظة على خفض التكاليف التشغيلية. ويُعتبر اعتماد نظام مؤتمت جديد يعمل على برنامج سويس لوج لإدارة المستودعات خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أقصى عوائد الاستثمار وتقليل المخاطر التي تهدد عمليات سلسلة التوريد. ومن خلال الجمع بين هذا النظام وحل SynQ لإدارة المستودعات الذي تقدمه سويس لوج، تمكنت شركة ماي دبي من تحديث عمليات التخزين والمناولة والتوزيع الخاصة بها مع تحسين أداء عمال الخطوط الأمامية وتسريع الإنتاج وزيادة سعة التخزين.

من جهته، قال ألكساندر فان ت ريت، الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي: نحن متحمسون للغاية تجاه الميزات الواعدة والمنفعة التي سنشهدها نتيجة تفعيل نظام سويس لوج للتخزين والمناولة والتوزيع اللوجستي المؤتمت. كما أننا نعتز بالعمل عن كثب مع سويس لوج، فذلك جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا للتوسعة. بل إنّ اعتماد وتشغيل حلول لوجستية آلية ورقمية يُعدّ جزءاً رئيسياً من نهج شركتنا الذي يركز بشكل كبير على رضا العملاء. لقد ساعدتنا هذه المبادرة على تحسين التحكم في الإنتاج وزيادة كثافة التخزين والكفاءة التشغيلية.