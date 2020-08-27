شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحذر من اختفاء لبنان.. وتدعم سيادة العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في حديث لإذاعة «آر تي إل»، إن الخطر اليوم هو اختفاء لبنان، لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات.
في سياق متصل، وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، الأربعاء، إلى بغداد للتعبير عن دعمها للحكومة العراقية الجديدة التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية وصحية، في ثاني زيارة يقوم بها وزير فرنسي إلى العراق خلال ستة أسابيع، حسبما أعلن مكتبها.
وقال المصدر نفسه، إن بارلي ستجري، الخميس، محادثات مع قائد قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهابيين، والرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي. وستتناول الغداء بعد ذلك مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري.
وستركز بارلي خلال الزيارة على القضايا الكبرى التي بحثها وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال زيارته قبل أسابيع، من مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي، إلى احترام سيادة العراق، كذلك «التدخلات التركية» على الأراضي العراقية.
وصرح مصدر في وزارة الجيوش الفرنسية: انتقلنا إلى مستوى مقلق من المساس بالسيادة العراقية، مؤكداً من جديد دعم فرنسا الكامل للسيادة العراقية في إطار توازن إقليمي معقد.
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