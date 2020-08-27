الجمهوريون يخيرون الأمريكيين بين ترامب والفوضى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خير الجمهوريون في الليلة الثالثة من مؤتمرهم، الأمريكيين بين انتخاب الرئيس دونالد ترامب لفترة جديدة في اقتراع الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أو مواجهة الفوضى إذا ما وقع اختيارهم على منافسه الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس السابق.

وبعث المتحدثون برسالة قوية تتعلق بالقانون والنظام، مصورين ترامب على أنه داعم لإنفاذ القانون وسط احتجاجات على إطلاق الشرطة النار على الأمريكي الأسود، جاكوب بليك في ولاية ويسكونسن.

واعتبر مايك بنس، نائب الرئيس، أن انتخاب ترامب لولاية جديدة، أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القانون والنظام والنجاعة الاقتصادية، محذراً من أن بايدن لا يعدو كونه مجرد واجهة لليسار المتشدد.

وقال بنس في خطاب توج الليلة الثالثة للمؤتمر: «الحقيقة الصعبة هي أنك لن تكون بأمان في أمريكا جو بايدن»، مضيفاً: «لأكن واضحاً، يجب أن يتوقف العنف سواء في مينيابوليس أو بورتلاند أو كينوشا. لقد مات الكثير من الأبطال وهم يدافعون عن حريتنا لنرى نحن الآن الأمريكيين يضربون بعضهم بعضاً. سننفذ القانون والنظام في شوارع هذا البلد لكل أمريكي من كل عرق وعقيدة ولون».

وأطلقت الشرطة في كينوشا بولاية ويسكونسن النار على بليك (29 عاماً) مرات عدة في ظهره من مسافة قريبة يوم الأحد، مما أشعل مجدداً الاحتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة التي اندلعت في جميع أنحاء الولايات المتحدة في وقت سابق من العام.

وقال بايدن في وقت سابق: «إنه تحدث مع عائلة بليك ودعا هو والأسرة إلى إنهاء العنف. ولكن على عكس ترامب الذي لم يعلق بعد علناً على إطلاق الشرطة النار، دعا بايدن إلى العدالة ودافع عن الحق في الاحتجاج».

وقال بايدن في مقطع مصور نشرته حملته: «الاحتجاج على الوحشية حق وضروري للغاية، لكن حرق المجتمعات ليس احتجاجاً. إنه عنف لا داعي له».

وكان ترامب قال أمس الأربعاء: «إنه سيرسل سلطات إنفاذ القانون الاتحادية إلى كينوشا بالاتفاق مع حاكم الولاية»، بينما قالت وزارة العدل، إن تحقيقاً اتحادياً بشأن الحقوق المدنية فُتح في إطلاق النار.