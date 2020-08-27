تبادل الاتهامات بين جيشي روسيا وأمريكا بعد المواجهة الباردة بسوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهمت موسكو، الخميس، الجيش الأمريكي بمحاولة عرقلة دورية روسية في سوريا، بعد أن قالت واشنطن، إن جنوداً أمريكيين أصيبوا في تصادم مع مركبة روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن فاليري جيراسيموف، رئيس الأركان العامة للجيش الروسي، أبلغ نظيره الأمريكي في مكالمة هاتفية، أن روسيا أخطرت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بشأن تحركات الدورية الروسية. في المقابل، ذكرت واشنطن أن الواقعة تمثل انتهاكاً لبروتوكولات الأمن والسلامة المتفق عليها مع موسكو.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن الأربعاء، أنّ قافلة عسكرية روسية تضمّ مدرّعات وناقلات جند وطائرات هليكوبتر هجومية اعترضت طريق عربتين مصفّحتين أمريكيتين في شمال شرقي سوريا، وصدمت إحداهما، في مواجهة أسفرت عن إصابة عسكريين أمريكيين بجروح.

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وفي حين لم توضح الرئاسة الأمريكية عدد العسكريين الجرحى ولا مدى خطورة إصاباتهم، أظهرت مقاطع فيديو التقطها على ما يبدو مارّة، والعسكريون الروس أنفسهم، ونشرت على تويتر، ناقلات جند وطائرات هليكوبتر روسية تحاصر المركبتين الأمريكيتين ثم تجبرهما على الخروج من المنطقة الواقعة قرب مدينة ديريك (المالكية) في محافظة الحسكة في أقصى شمال شرقي سوريا.

وبدا في مقتطفات الفيديو أنّ المركبات الروسية والأمريكية اصطدمت ببعضها بعضا، بينما ظهرت في مقتطف آخر إحدى المروحيات العسكرية الروسية وهي تحلّق على علوّ منخفض جداً فوق العسكريين الأمريكيين.

وقال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في بيان، إنّ مركبة روسية صدمت مركبة أمريكية مضادّة للألغام، ما تسبّب في إصابة طاقم المركبة بجروح. ولم يوضح البيان عدد أفراد الطاقم الذين أصيبوا بجروح ولا مدى خطورة إصاباتهم، كما لم يصدر عن البنتاجون أي تعليق بهذا الشأن.