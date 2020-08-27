شركة ألمانية تشتري «إنستا شوب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجموعة دليفري هيرو الألمانية لتوصيل الطعام عبر الإنترنت، الخميس، إنها اشترت خدمة شراء البقالة عبر الإنترنت إنستا شوب Instashop بعد أن ضاعفت الشركة تقريباً إيراداتها في النصف الأول من 2020.

وقالت دليفري هيرو إن إنستا شوب بدأت أعمالها في 2015 وتعمل في الإمارات وعدد من دول المنطقة بحجم بضائع إجمالي سنوي قدره 300 مليون دولار.

وأضافت أن الشركة التي تتخذ من دبي مقراً ستواصل العمل كعلامة تجارية مستقلة تحت القيادة الراهنة.

وقالت «دليفري هيرو» إن الاستحواذ على إنستا شوب استند إلى تقييم يبلغ 360 مليون دولار. وبلغ السعر المبدئي 270 مليون دولار.

وسيعتمد حجم الجزء المؤجل من الصفقة للفريق المؤسس لإنستا شوب على النمو والربحية مستقبلاً.

وقالت «دليفري هيرو»- أحدث شركة منضمة للمؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية-: إنها تتوقع استمرار النمو في النصف الثاني من العام نظراً لزيادة الإقبال على الطلب عبر الإنترنت بفعل إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا. (رويترز)