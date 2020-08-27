استمتع بهذا الصيف في آي إم جي عالم من المغامرات مع شخصيات رائعة وجولات مثيرة وعروض فريدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حان الوقت للاستمتاع بعطلة صيفية وقضاء إجازة لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء في أروع حديقة ترفيهية مع عرض حصري متوفر عبر الإنترنت لدخول الحديقة مقابل 20 درهماً فقط ودفع 25 درهماً مقابل كل لعبة. ولمحبي المتعة والمرح، هذا هو أفضل وقت للعودة إلى أبطال المارفل وكرتون نتورك المفضلين لديك حيث يمكنك قضاء هذا الوقت الرائع قبل الذهاب إلى المدرسة والاستمتاع بالجولات الترفيهية والمعالم السياحية، وتناول الطعام في منافذ المطاعم والمقاهي أو التسوق لشراء المنتجات الفريدة لشخصياتك المفضلة.

تغلبوا على حرارة الطقس بأسلوب رائع، فسيعيش الزوار ساعات من الترفيه لجميع أفراد العائلة، بدءاً من الاحتفالات، ولقاء الشخصيات المفضلة من أبطال المارفل وشخصيات كرتون نتورك ، بالإضافة إلى عالم الديناصورات الموجود في آي إم جي. وللزوار الباحثين عن شيء أكثر إثارة، توجهوا لمسرح كرتون نتورك، واستمتعوا بمشاهدة حلقات خاصة من شبكة كرتون نتورك المفضلة لديكم.

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ليس هذا فحسب، فبمجرد دخول الزوار إلى الحديقة التي تبلغ مساحتها 1.5 مليون قدم مربع، سيجدوا أساليب ترفيه مختلفة وممتعة مثل: عروض الشخصيات، فرق الطبول الإفريقية، عروض سحر، وترفيه كامل في جميع أنحاء الحديقة وغيرها الكثير. تقدم آي إم جي عالم من المغامرات ب 360 د رجة من الخبرة الترفيهية، ما يسمح للزوار من جميع الأعمار بالاسترخاء والاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مميزة في بيئة هادئة ومريحة.

اتخذت آي إم جي عالم من المغامرات جميع الإجراءات الاحترازية وتدابير الصحة و السلامة اللازمة لضمان بيئة آمنة لجميع الضيوف والموظفين. فقد قامت آي إم جي عالم من المغامرات بتطهير الحديقة بالكامل قبل الافتتاح، وتستمر عمليات التطهير والتعقيم الصارمة في جميع أنحاء الحديقة كل ساعة.

لمزيد من المعلومات وشراء تذاكر الدخول، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

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