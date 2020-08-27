بيروت- سبوتنيك. وقال الوزير اللبناني في تصريح لوكالة "سبوتنيك": " بالكهرباء نتج لدينا ضررين كبيرين جدا، أول واحد هي محطة تحويل 220 كيلو فولط، والتي هي بالقرب من مبنى كهرباء لبنان، يعني نستطيع القول أنها تدمرت بشكل شبه كامل، ... مع العلم أن هذه المحطة عمرها سنة ونصف، جديدة جدا ومتطورة وهي تغذي المنطقة، التي تضررت أكثر، في منطقة الأشرفية".
وتابع قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، في مبنى كهرباء لبنان الرئيسي، الذي هو خط نار مباشر على الانفجار والذي تضرر بالكامل، لم يبق منه شيء، 13 طابقا، من صالة الزبائن إلى المديرية العامة، كله مكسر وهو بالتأكيد أكبر خسارة لنا، والذي سيتطلب مبلغا كبيرا ووقتا كبيرا من سنتين إلى ثلاث".
وأوضح غجر، أنه "بالمنطقة السكنية الأضرار كبيرة، والكبلات في المنطقة مطمورة وقسم كبير منها لم يتضرر لأنها تحت الأرض، لكن كل شيء فوق الأرض تقطع والأعمدة انحنت، ولكننا استطعنا إعادة الكهرباء خلال عشرة أيام إلى معظم المناطق المأهولة، وكلما يتم إعادة ترميم منزل نقوم بتزويده بالكهرباء".
© Sputnik . Artem Kreminsky
ونوه الوزير، إلى أن "موضوع الكهرباء ليس بالجديد في لبنان، والتفجير الذي وقع أثر على المنشآت، التي لا تؤثر على الطاقة الإنتاجية أبدا، أي لم تتضرر أي منشأة إنتاجية بالانفجار، التي تضررت هي منشأة واحدة وهي للتوزيع، محطة الأشرفية، الآن نأخذ من غير محطات خطوط توزيع بحيث اذا ما حصل عطل لا توجد طريقة نزود بها".
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
وتابع قائلا: "المنطقة المنكوبة بقيت حوالي أسبوعين دون ماء في المنطقة القريبة جدا، وفِي مار ميخائيل والمدور حتى الآن من دون ماء لأنها أصلا غير مسكونة...كل بيت يطلب أن يكون فيه ماء نقوم بتأمينه".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير لبناني يكشف لـ"سبوتنيك" حجم الأضرار الناجمة عن انفجار بيروت في قطاعي الطاقة والمياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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