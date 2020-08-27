بيروت - سبوتنيك. وقال غجر، في حديث لوكالة "سبوتنيك":
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وأوضح أنه "بكهرباء لبنان مركز التحكم تحطم كليا، يعني نحن نعمل اليوم من دون مركز تحكم، لأنه مع الأسف كان موجودا في مبنى كهرباء لبنان، لذلك نتطلع الآن إلى إمكانية للحصول على شيء سريع، والشركات في العالم التي تصنع مراكز تحكم هي شركات دفاع".
وأضاف الوزير اللبناني ردا على سؤال فيما إذا كانت شركات روسية تستطيع المساعدة في إعادة تشغيل مركز التحكم، وقال: "أعتقد ذلك، اليوم عندما يكون هناك منافسة روسية صينية فرنسية أميركية إيطالية، يعني لبنان ليس ملتزما بشركة، التكنولوجيا هي التي تتكلم، إذا الشركات الروسية لديها بعد الدفاع، أعتقد أن لديهم أيضا البعد الإلكتروني للأشياء السلمية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة والمياه اللبناني: بإمكان الشركات الروسية المساهمة في قطاع الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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