بومبيو: الاجتماع مع سلطان عمان تناول أهمية تحقيق السلام في المنطقة

وبحسب "رويترز"، أكد بومبيو، خلال اجتماعه مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد اليوم الخميس، على رغبة الإدارة الأمريكية في تحقيق السلام في المنطقة، وقال إنه تطرق إلى:
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ويأتي الاجتماع ضمن جولة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط جاءت بعد اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات.
وكان بومبيو قال في وقت سابق اليوم، عقب وصوله إلى سلطنة عمان: "أتطلع إلى مناقشة ترسيخ السلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط مع السلطان هيثم بن طارق".
ووفقا للوكالة، تحافظ سلطنة عُمان على علاقات ودية مع اللاعبين الفاعلين في المنطقة بما في ذلك الخصمان اللدودان الولايات المتحدة وإيران، اللذان توسطت السطنة بينهما في بعض الأحيان.
والأسبوع الماضي، تسلم بدر البوسعيدي حقيبة الشؤون الخارجية في السلطنة خلفا ليوسف بن علوي. وكان السلطان يحتفظ بلقب وزير الخارجية فيما سبق.
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