مصر تشهد قفزة جديدة في أسعار الذهب

ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قوله إن "سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 856 جنيهًا مقابل 843 جنيهًا، أمس".
© REUTERS / Ajay Verma
وكانت أسعار الذهب العالمية أنهت جلسة تداول أمس الأربعاء على ارتفاع بنسبة 1.36%، حيث زاد سعر الأوقية إلى 1954.46 دولار، وذلك قبل أن تتراجع اليوم بنسبة 0.63%، ليصل سعر الأوقية إلى نحو 1942 دولارًا في تمام الساعة الثانية عشرة و5 دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرغ.
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