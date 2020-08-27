شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد مجددا دعمها لاتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الكويت مجددا دعمها لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، معربة عن أملها في الالتزام به، جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله اليوم الخميس، مع سفير ليبيا لدى الكويت سليمان الساحلي، والذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر. وشدد الجارالله ، خلال اللقاء، على أن الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا، سيؤدي إلى إنهاء الصراع الدائر بها، بما يحفظ أمن واستقرار وسيادة ليبيا، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

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