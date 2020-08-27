الرئيس العراقى يؤكد أهمية دعم جهود بغداد لحماية سيادته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أهمية دعم جهود العراق لحماية سيادته ووقف الانتهاكات العسكرية على أراضيه، وضرورة تضافر الجهود الدولية لمواصلة الحرب على الإرهاب والقضاء على بؤره التي تشكل تهديداً للأمن والسلام، وبحث الرئيس صالح ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، خلال لقائهما اليوم /الخميس/ في بغداد - حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية - سبل دعم و تطوير العلاقات بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة لاسيما التعاون الأمني وبناء القدرات العسكرية العراقية، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية. وأوضح صالح، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لمكافحة أشكال التطرف، والتشاور والعمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي لترسيخ الاستقرار في المنطقة وتجنيبها المزيد من الأزمات والتوتر. و ثمن دور فرنسا الحيوي في التحالف الدولي ضد الإرهاب، مشددا على ضرورة دعم جهود العراق لحماية سيادته وأمنه واستقراره وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

و من جهتها، جددت الوزيرة الفرنسية دعم بلادها لاستقرار العراق وحماية سيادته ووقوف فرنسا إلى جانبه لمنع الانتهاكات على أراضيه، واستعدادها لتقديم الإسناد للقوات الأمنية العراقية تدريباً وتجهيزاً.

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