شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن استئناف محادثات اللجنة الدستورية بشأن سوريا اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس استئناف محادثات اللجنة الدستورية بشأن سوريا اليوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أنه من المقرر استئناف جلسات اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم الـ 27 أو 28 من أغسطس الجاري.
وقال لافرينتيف للصحفيين، منوها إلى أن إصابة أربعة من أعضاء وفد الحكومة السورية بفيروس "كوفيد-19" أدت إلى بعض التعديلات في عمل اللجنة الدستورية: "حتى اليوم لم يكن من الواضح ما إذا كانت المشاورات ستتواصل أم لا. لقد أخبرنا المبعوث الخاص أن نتائج التحاليل التي قام بها الأطباء السويسريون أظهرت أنه لا يوجد خطر على صحة المشاركين في المشاورات، يمكنهم الاستمرار".
وعبر لافرينتيف عن أمله بنجاح المفاوضات قائلا: "ننظر بتفاؤل باعتبار أن وفد الحكومة السورية أظهر استعدادا للقاء وأبدى مرونة ملحوظة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تعلن استئناف محادثات اللجنة الدستورية بشأن سوريا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.