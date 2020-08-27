شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تواصل تحذيراتها من ارتفاع منسوب النيل بعد ارتفاع عدد ضحايا الفيضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الرى والموارد المائية فى السودان، اليوم الخميس، تحذيراتها للمواطنين من ارتفاع منسوب مياه النيل، بعد ارتفاع عدد ضحايا الفيضان فى البلاد إلى 86 شخصا وإصابة نحو 44 آخرين.

وقالت الوزارة السودانية، فى بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك: "اليوم 27 أغسطس.. وارد النيل في الخرطوم أعلى من تنبؤات لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية، وهنالك زيادة في العديد من الأحباس، الرجاء على المواطنين و الجهات المختصة اخذ الحيطة و الحذر".

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وكانت وزارة الداخلية السودانية، أعلنت عن مصرع 86 شخصًا، وإصابة 44 شخصًا جراء السيول في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف وحتى الآن، وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، أن 18 ألفا و30 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 32 ألفا و72 منزلا، وأشار التقرير إلى تضرر 140 مرفقا، و 318 متجرا ومخزنا، ونفوق 5329 رأس ماشية.

وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها في ولايات شمال دارفور (غرب السودان)، جنوب كردفان (الجنوب)، الجزيرة (وسط)، البحر الأحمر وكسلا (في الشرق).