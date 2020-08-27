انفجار بيروت.. 90 ألف طالب تعطلت دراستهم في لبنان

ريا شرتوني/ الخليج 365-

أعلن وزير التربية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، الخميس، أنّ 90 ألف طالب تعطلت دراستهم نتيجة انفجار مرفأ بيروت.

جاء ذلك في تصريحات له خلال جولة تفقديّة، أجراها برفقة مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) أودري أزولاي، بمنطقة الجميزة (شرق بيروت)، بثها التلفزيون الرسمي.



وقال المجذوب: "90 ألف طالب تعطلت دراستهم نتيجة هذا الانفجار، ونحو 30 مدرسة لحقتها أضرارًا جسيمة".

وأضاف: "حاجاتنا كثيرة جداً ونأمل أن تشمل مساعي المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو تأمين الحاجات مع الدول الداعمة".

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وأكد الوزير اللبناني: "التزامنا الإنساني في تقديم التعليم لجميع الأولاد على الأراضي اللبنانية، سواء كانوا لبنانيين أو غير لبنانيين حفاظاً على حقّهم في التعلّم".

بدورها تعهدت ازولاي، بالسعي لدعم منظومة التعليم لضمان تعليم الأطفال في لبنان، سيما عقب تضاعف معاناة القطاع التعليمي بعد انفجار مرفأ بيروت.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 182 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ودمار مادي هائل قدرت خسائره بنحو 15 مليار دولار، وفقا لبيانات رسمية غير نهائية.

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، فيما أعلنت رئاسة الجمهورية آنذاك، قبولها، وطلبت من الوزراء العمل كحكومة "تصريف أعمال".

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.