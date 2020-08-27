"الانتخابات" الليبية: استفتاء الدستور يحتاج تمويل الحكومة

طرابلس/ وليد عبد الله / الاناضول

قالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الخميس، إن إجراء الاستفتاء على دستور دائم للبلاد، "يحتاج فقط لتمويل الحكومة".

ودعا رئيس المفوضية عماد السائح، في تصريحات لموقع "فواصل" المحلي الإخباري (خاص)، إلى "البدء في حوار سياسي، يتم من خلاله الاتفاق على استفتاء الدستور أو الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية".

وأوضح السائح، أن "الدعوة إلى إجراء انتخابات، مقترحات مقدمة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب (المنعقد في طبرق) عقيلة صالح".

وأفاد بأن "تحديد مارس (أذار) 2021 لإجراء انتخابات برلمانبة ورئاسية يعد وقتا مناسبا، شريطة البدء في التحضير لها من الآن لتكون موثوقة".

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وأردف: "عملية الانتخابات يجب أن يسبقها اتفاق على وقف إطلاق النار بالتفاوض مع لجنة 5+5".

وتابع: "المفوضية تسلمت قانون الاستفتاء على الدستور، ولا يحتاج إلا تمويلا من الحكومة".

والأربعاء، جدد السراج، تأكيده على أهمية وجود دستور دائم في ليبيا، مؤكدا أنه كان "سباقا للترحيب بمسودته".

وفي يوليو/ تموز 2017، أقرت لجنة كتابة الدستور الليبي، مسودة الدستور الدائم للبلاد، بعد ثلاثة أعوام من انتظار الليبيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.