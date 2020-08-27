التحالف العربي: رصد لغم "حوثي" يهدد الملاحة جنوبي البحر الأحمر

محمد السامعي/ الخليج 365-

أعلن التحالف العربي، الخميس، رصد لغم بحري "زرعته جماعة الحوثي باليمن" جنوب البحر الأحمر، لتهديد حركة الملاحة.

ونقلت فضائية "الإخبارية" السعودية الرسمية، عن التحالف العربي إعلانه "رصد لغم بحري جنوب البحر الأحمر نشرته ميليشيا الحوثي عشوائيا لتهديد الملاحة". دون تفاصيل أكثر.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة الحوثي باليمن بشأن ما ذكره التحالف العربي.



Advertisements

وفي مطلع يوليو/تموز الماضي، أعلن التحالف العربي (تقوده السعودية) مقتل 3 صيادين مصريين وإصابة 3 آخرين، جراء انفجار لغم بحري للحوثيين، قبالة السواحل اليمنية، جنوب البحر الأحمر.

وكانت قوات التحالف قد أعلنت تدمير نحو 137 لغما بحريا نشرها الحوثيون عشوائيا، بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، كما ورد في تقارير إعلامية سابقة.

‎ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.