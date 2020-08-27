عريقات: نجري اتصالات مع الدول العربية لمنع "التطبيع" مع إسرائيل

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

أعلنت القيادة الفلسطينية، الخميس، أنها تجري اتصالات مكثفة مع مختلف الدول العربية لمنع إقامة علاقات تطبيعية مع إسرائيل.

وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مؤتمر صحفي عقده في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، برام الله "طلبنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة النظر في قرار التطبيع مع إسرائيل، والتراجع عنه".

وتابع عريقات، إن قرار الإمارات "مخالف للإجماع العربي".

وقال إن أبو ظبي قطعت علاقاتها مع فلسطين، منذ العام 2011، مضيفا "يبدو أن ذلك تم في حينه، من أجل هذا اليوم (التطبيع)".

وأضاف "عنوان الاتفاق ليس فلسطين، بل محاور إقليمية، ولن نكون قرابين لخدمة هذا المحور أو ذاك، فلسطين والقدس أهم من كل العواصم العربية".

وتساءل "تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا في سبتمبر/ أيلول القادم، ما العمل مع دولة تخرق الإجماع العربي المتمثل في التمسك بمبادرة السلام العربية؟"، في إشارة للإمارات.

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وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الجاري، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها إسرائيل حاليا.

واستعرض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس.

وقال "إسرائيل تواصل عمليات القتل والاعتقال، والهدم في مدينة القدس، وتمارس انتهاكات يومية بحق السكان والمباني والمقدسات، وكل ما هو فلسطيني". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.