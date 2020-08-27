للمرة 177.. إسرائيل تهدم قرية "العراقيب" الفلسطينية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

هدمت السلطات الإسرائيلية، الخميس، قرية "العراقيب" الفلسطينية، الواقعة في منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ 1779 على التوالي.

وفي تصريح لمراسل وكالة الخليج 365، قال عزيز الطوري، عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب، إن قوة كبيرة من الشرطة، وطواقم الهدم الإسرائيلية، "حضرت وهدمت القرية بكاملها مستخدمة الجرافات".

وأشار إلى أن "عملية الهدم جاءت، على الرغم من انتشار فيروس كورونا".



وأضاف "اليوم تم هدم قرية العراقيب للمرة 177 على التوالي، وهذه هي المرة الثانية، التي يتم فيها هدم القرية في ظل جائحة كورونا بعد المرة الأولى التي تمت في الخامس من مارس/آذار الماضي".

وجدد التأكيد على أن أهالي القرية سيعيدون بناء قريتهم، رغم الهدم المتكرر.

Advertisements

ومنازل "العراقيب" مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة، وفق مراسل الخليج 365.

وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى، في يوليو/ تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرّون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

وفي تقرير سابق، قالت منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان.

وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية منذ عام 1951، بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.