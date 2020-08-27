إعلان نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة “جندي”

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (جندي). وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-result.

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