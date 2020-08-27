شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج مُشرف.. منح المبتعث «المحيميد» وسام الشجاعة الأسترالي لإنقاذه خمسيني من الغرق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكن المبتعث من جامعة القصيم، أحمد المحيميد، من إنقاذ حياة رجل في العقد الخامس من العمر كاد يغرق في نهر “يارا”، الواقع في مدينة ملبورن بأستراليا.
وأفادت جامعة القصيم بأن السلطات الأسترالية كرمت المبتعث على عمله البطولي، وأعطته وسام الشجاعة الأسترالي الصادر عن الحاكم العام.
الجدير بالذكر أن “المحيميد” يعد الشخص الوحيد من غير الجنسية الأسترالية، من بين 29 شخصًا نالوا هذا الوسام في أستراليا.
كانت هذه تفاصيل خبر نموذج مُشرف.. منح المبتعث «المحيميد» وسام الشجاعة الأسترالي لإنقاذه خمسيني من الغرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.