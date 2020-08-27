شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج مُشرف.. منح المبتعث «المحيميد» وسام الشجاعة الأسترالي لإنقاذه خمسيني من الغرق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن المبتعث من جامعة القصيم، أحمد المحيميد، من إنقاذ حياة رجل في العقد الخامس من العمر كاد يغرق في نهر “يارا”، الواقع في مدينة ملبورن بأستراليا.

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وأفادت جامعة القصيم بأن السلطات الأسترالية كرمت المبتعث على عمله البطولي، وأعطته وسام الشجاعة الأسترالي الصادر عن الحاكم العام.

الجدير بالذكر أن “المحيميد” يعد الشخص الوحيد من غير الجنسية الأسترالية، من بين 29 شخصًا نالوا هذا الوسام في أستراليا.