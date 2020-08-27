اخبار الخليج

خبراء روس يعلنون عن تطوير جهاز بيولوجي يمكنه اكتشاف الفيروسات المرضية في الهواء

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء روس يعلنون عن تطوير جهاز بيولوجي يمكنه اكتشاف الفيروسات المرضية في الهواء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

خبراء روس يعلنون عن تطوير جهاز بيولوجي يمكنه اكتشاف الفيروسات المرضية في الهواء

متابعات_ الخليج 365

أعلن خبراء روس عن تطوير جهاز بيولوجي يمكنه اكتشاف الفيروسات المرضية في الهواء، بما فيها الفيروسات التاجية والبكتيريا والسموم خلال 10-30 دقيقة.

 

وقال ألكسندر نوفيكوف، المدير العام لمصنع زفيريف بمدينة كارسنويارسك، التابع لمؤسسة "روستيخ"، إن هذا الجهاز ابتكره خبراء المصنع بالتعاون مع خبراء مركز "جاماليا" لبحوث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة.

 

Advertisements

وقد انتهت اختبارات الجهاز في شهر يونيو 2020، وفقا لموقع "فيستي رو" الروسي.

 

ويمكن استخدام الجهاز  الذي يطلق عليه اسم "Detector-BIO" لضمان السلامة البيولوجية في أماكن تجمعات الناس مثل مترو الأنفاق ومحطات القطار والمطارات وخلال إقامة الفعاليات العامة.

 

وأشار الموقع إلى أن الجهاز الجديد فريد من نوعه، ويمكنه اكتشاف نحو 86 نوعا من الفيروسات التاجية والبكتيريا والسموم في الهواء بنفس الوقت.

 

ويعمل الجهاز بصورة أوتوماتيكية ويستخدم طريقتين للتحليل هما: تفاعل البلمرة المتسلسل والتألق المناعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبراء روس يعلنون عن تطوير جهاز بيولوجي يمكنه اكتشاف الفيروسات المرضية في الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا