شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة عروس مصرية قبل يوم من زفافها يشعل مواقع التواصل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 حالة من الحزن سيطرت على مدينة بنها بمحافظة القليوبية المصرية، عقب سماع خبر وفاة العروسة المنتظرة "إسراء"، قبل زواجها بيوم واحد، إثر تعرضها لأزمة قلبية توفيت على إثرها، وفقا لأخبار اليوم.

Advertisements فيما تركت الفتاة، رسالة مؤثرة قبل وفاتها، "الدعوة عامة للبلد كلها حنتي بكرة والفرح يوم الأربعاء.. فلم تدر أن الموت سوف يفرقها عن عريسها وحب عمرها.. ليتحول في لحظة الفرح إلى سرادق عزاء في يوم فرحها وتصاب أسرتها وجيرانها بحالة من الحزن.

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