شكرا لقرائتكم خبر عن 441 إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية.. والبرلمان يغلق أبوابه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وكانت كوريا الجنوبية أمرت، الثلاثاء، معظم المدارس في سيؤول والمناطق المحيطة بإغلاق الفصول والعودة إلى الدراسة عبر الإنترنت، في أحدث خطوة في سلسلة تدابير احترازية تهدف إلى تجنب حدوث طفرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وعلى الرغم من تركز معظم الإصابات الجديدة في منطقة العاصمة المكتظة بالسكان، تقول السلطات الصحية، إن البلاد على شفا تفش عام وطالبت الناس بالبقاء في منازلهم والحد من السفر.
وأغلق البرلمان في كوريا الجنوبية، الخميس، ووضعت مجموعة من النواب في الحجر الصحي الذاتي، بعد أن ثبتت إصابة مصور صحفي كان يغطي اجتماعاً للحزب الديمقراطي الحاكم، الأربعاء، بفيروس كوفيد-19. ونتيجة لذلك، سيخضع عشرة من مسؤولي الحزب الديمقراطي، بمن فيهم رئيسه وزعيمه البرلماني، لاختبارات والعزل الذاتي.
وتم إغلاق المبنى وكذلك المبنى الذي توجد فيه مكاتب النواب، وهذه المرة الثانية التي يغلق فيها البرلمان، بسبب فيروس كورونا المستجد، وكانت المرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، عندما ثبتت إصابة شخص شارك في حدث.
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