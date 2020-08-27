5429 إصابة بكورونا في فرنسا.. و1507 في ألمانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت 5429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي جديد بعد إنهاء العزل العام ومستوى من العدوى لم تشهده البلاد منذ ذروة الجائحة في أوائل إبريل/نيسان الماضي.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في فرنسا إلى 253587، بينما قالت وزارة الصحة، إن العدد الإجمالي للوفيات، الأربعاء، ليس متاحاً بسبب مشكلة فنية. كانت الوزارة قد أعلنت، الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للوفيات زاد بواقع 16 ليصل إلى 30544 وأن 4600 في المستشفى مصابون بمرض كوفيد-19، بينهم 410 في العناية المركزة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1507 حالات ليصل إجماليها إلى 237936. وسجل المعهد خمس وفيات جديدة، ما يرفع مجملها إلى 9285.