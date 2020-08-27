75760 إصابة بكورونا في الهند.. و 8 إصابات في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية أن الهند سجلت، الخميس، قفزة قياسية يومية في الإصابة بفيروس كورونا بلغت 75760 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.31 مليون مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد.

والهند هي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وسجلت أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم مُنذ السابع من أغسطس/آب الجاري، وفقاً لإحصاء رويترز. وزادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفسها بواقع 1023، ليصل مجملها إلى 60472.

في المقابل، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، إنها سجلت 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، انخفاضاً من 15 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الحادي عشر على التوالي لم يتم تسجيل أي حالة إصابة محلية. وسجلت الصين أيضاً 19 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض، انخفاضاً من 14 حالة في اليوم السابق. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 85004، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.