شكرا لقرائتكم خبر عن 75760 إصابة بكورونا في الهند.. و 8 إصابات في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
والهند هي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وسجلت أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم مُنذ السابع من أغسطس/آب الجاري، وفقاً لإحصاء رويترز. وزادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفسها بواقع 1023، ليصل مجملها إلى 60472.
في المقابل، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، إنها سجلت 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، انخفاضاً من 15 في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الحادي عشر على التوالي لم يتم تسجيل أي حالة إصابة محلية. وسجلت الصين أيضاً 19 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض، انخفاضاً من 14 حالة في اليوم السابق. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 85004، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
كانت هذه تفاصيل خبر 75760 إصابة بكورونا في الهند.. و 8 إصابات في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.