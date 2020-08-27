سجن منفّذ مجزرة مسجدي نيوزيلندا مدى الحياة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حكمت محكمة نيوزيلندية، الخميس، على برنتون تارانت الذي شنّ العام الماضي، هجوماً مسلّحاً على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، في مجزرة راح ضحيّتها 51 مصلّياً مسلماً، بالسجن المؤبّد من دون الحقّ بالحصول على إفراج مشروط، في عقوبة غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد.وقال القاضي كاميرون ماندر، إنّ المحكمة قررت فرض هذه العقوبة على هذا المدان «الشرير» و«اللاإنساني» لأنّه يتعيّن عليها الردّ بطريقة ترفض بشكل حاسم مثل هذا الحقد الشرير، مضيفاً: وراء أيديولوجيته «المعوجّة» يخفي تارانت «كراهية عميقة» دفعته إلى مهاجمة الرجال والنساء والأطفال العزّل.ولفت ماندر إلى الثمن الباهظ الذي دفعته الجالية المسلمة النيوزيلندية من جرّاء هذه المجزرة، قائلاً: إنّ مرتكبها فشل مع ذلك في الترويج لأيديولوجية اليمين المتطرّف، متابعاً: المجزرة كانت وحشية وقاسية. أفعالك كانت لاإنسانية.من جهته قال المدّعي العام مارك ظريفة: إنّ يدي تارانت اقترفتا مجزرة غير مسبوقة في التاريخ الإجرامي لنيوزيلندا، مضيفاً: الدافع وراء الجريمة هو أيديولوجية عنصرية معادية للأجانب، من الواضح أنّه أسوأ قاتل عرفته نيوزيلندا، مشدداً على أنّ السجن المؤبّد هو «العقوبة الوحيدة المناسبة» للمدان الأسترالي.

وسارعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا آرديرن، إلى الترحيب بالعقوبة الصادرة بحقّ تارانت، معتبرة أنّه يستحق قضاء حياته خلف القضبان «في صمت وتام ومطلق»، قائلة: إنّ صدمة 15 مارس/آذار، لا تعالج بسهولة، لكنّي آمل اليوم أن تكون هذه المرة الأخيرة التي نضطر فيها لسماع اسم الإرهابي أو نطقه، مضيفة: هو يستحقّ قضاء حياته بصمت تام ومطلق.

وتارانت أسترالي يميني متطرّف يتبنّى نظرية تفوّق العرق الأبيض واعترف في مارس/آذار الماضي، بكل التّهم الموجّهة إليه (51 تهمة بالقتل و40 بمحاولة القتل وتهمة أخرى هي تنفيذ عمل إرهابي).