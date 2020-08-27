شكرا لقرائتكم خبر عن أدرج ضمن أشد 13 عاصفة ضربت أمريكا.. «لورا» يصل سواحل لويزيانا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وقال المركز الوطني للأعاصير في آخر حصيلة نشرها الساعة 06.00 بتوقيت جرينيتش، إن الإعصار لورا من الدرجة الرابعة ضرب البر بالقرب من كاميرون في لويزيانا، ترافقه رياح سرعتها 240 كيلومتراً في الساعة.
ويشير المركز ومقره فلوريدا، إلى «عاصفة كارثية» و«رياح عاتية» وفيضانات مفاجئة في بعض مناطق لويزيانا. وقال خبراء الأرصاد الجوية، إنه بعد 15 عاماً على الإعصار كاترينا الذي دمر نيو أورلينز، يمكن أن يدرج لورا على لائحة أشد 13 عاصفة ضربت الولايات المتحدة.
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