47161 إصابة بكورونا في البرازيل.. و5267 بالمكسيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، إن البلاد سجلت 47161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1086 وفاة جراء مرض كوفيد-19، الذي يسببه الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووصلت حالات الإصابة بالفيروس في البرازيل مُنذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين

و 717156، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 إلى 117666، وفقاً لبيانات الوزارة، في أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم خارج الولايات المتحدة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الأربعاء، تسجيل 5267 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و626 وفاة، ما يرفع مجمل الإصابات بالبلاد إلى 573888 والوفيات إلى 62076 وفاة، وتقول الحكومة، إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من عدد حالات الإصابة المؤكدة.