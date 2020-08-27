شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي تعتزم مضاعفة إنتاج الليثيوم خلال خمس سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت تشيلي ثاني منتج لليثيوم في العالم، الأربعاء، أنها تنوي مضاعفة إنتاجها من هذا المعدن الذي يرتدي أهمية استراتيجية في السنوات الخمس المقبلة.
وقال وزير المناجم التشيلي بالدو بروكوريكا: إن تشيلي التي تؤمن حالياً 29 في المئة من العرض العالمي لليثيوم، تريد أن تحقق خلال هذه المدة إنتاجاً عالمياً يبلغ 250 ألف طن من معادل كربونات الليثيوم.
وكان وزير المناجم يعرض تقريراً بعنوان «آفاق سوق الليثيوم في 2030» أعدته «اللجنة التشيلية للنحاس».
وأستراليا هي أكبر منتج لليثيوم في العالم حالياً، وتؤمن 48 في المئة من العرض في العالم.
وقال بروكوريكا: إن تشيلي تأمل في أن تكون قيمة صادراتها في السنوات المقبلة «مماثلة لقيمة قطاعات اقتصادية (تشيلية) معززة مثل قطاع النبيذ» التي تحتل المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة له.
والليثيوم عنصر أساسي في صناعة السيارات الكهربائية وتصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية.
وتستخرج تشيلي هذا المعدن من موقع سالار دي أتاكاما في شمال البلاد. وهو واحد من أغنى حقول الليثيوم في العالم وتستثمره الشركة التشيلية «اس كيو ام» (سوسييداد كيميكا إي مينيرا) والشركة الأمريكية «ألبرمارلي». (أ ف ب)
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