هنية: اتفاق التطبيع الإماراتي طعنة بظهر الشعب الفلسطيني

اعتبر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الخميس، أن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني"
وقال هنية، في لقاء صحفي مع الإعلام التركي في مدينة إسطنبول، حضره مراسل الخليج 365، إن "اتفاقية التطبيع الإماراتية طعنة بظهر الشعب الفلسطيني، وتأتي في ظل تحالف إقليمي في المنطقة تقوده إسرائيل".
وأضاف: "من المؤلم أن هناك دولا عربية تتماشى مع صفقة القرن الأمريكية بهدف إخراج القضية والشعب الفلسطيني من المعادلة".
وتابع هنية: "الفلسطينيون داخل فلسطين وخارجها يرفضون تطبيع الإمارات".
وحذر من أن اتفاق الإمارات "سيكون جسرا لمرور مزيد من التطبيع مع إسرائيل".
يتبع //
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