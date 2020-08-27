أكار: فعاليات تركيا في ليبيا تستند للقوانين الدولية

أنقرة / الخليج 365



أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخميس، أن فعاليات بلاده في ليبيا تسير وفقا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية، مؤكدا العزم على مواصلتها.



جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال استضافته في اجتماع محرري الخليج 365، بمقر الوكالة في العاصمة أنقرة.



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وردا على ادعاءات تأسيس بلاده قاعده في ليبيا، أفاد أكار أن القوات المسلحة التركية تشرف على تأهيل القوات الليبية في مراكز التدريب التي أنشأتها، داعيا إلى عدم تضخيم الأمر.



وأشار إلى أن تجاهل الوقائع العلنية وتوجيه الاتهامات الزائفة لتركيا لا يوصل للحقيقة.

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