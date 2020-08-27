شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول بـ«كلية المسجد النبوي».. إليك رابط التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت كلية المسجد النبوي عن فتح التسجيل الإلكتروني الإلحاقي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٢هـ ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل, وذلك عبر الموقع الإلكتروني للكلية.

وبينت أن القبول يشمل أقسام الشريعة, والقرآن وعلومه, والعقيدة, واللغة العربية, ودعت الراغبين في الالتحاق ببرامجها إلى الاطلاع على الشروط واستكمال تعبئة نماذج البيانات. التسجيل عبر الرابط التالي (هنا)

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