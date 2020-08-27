شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يعلن وصوله إلى سلطنة عمان للقاء السلطان هيثم بن طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى عبر حسابه على تويتر أنه وصل إلى سلطنة عمان وسيلتقى السلطان هيثم بن طارق.

وكان وزير الخارجية الأمريكى قد أجرى بالأمس محادثات فى الإمارات مع نظيره الإماراتى، عبد الله بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطنى للبلاد، طحنون بن زايد، ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، أن الطرفين بحثا خلال المحادثات القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى ليبيا، ووحدة منطقة الخليج ونفوذ إيران الخبيث فى المنطقة.

ويقوم مايك بومبيو بجولة خارجية فى منطقة الشرق الأوسط، بدأت من إسرائيل التى زار بعدها كلا من السودان والبحرين ليصل الأربعاء إلى الإمارات، وذلك فى الوقت الذى كثفت فيه إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، جهودها لدفع مجموعة من الدول العربية إلى توقيع اتفاقات سلام مع الجانب الإسرائيلى.