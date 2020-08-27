شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: محاولة أمريكا عرقلة دورية فى سوريا تنتهك اتفاقاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الدفاع الروسية أن المحاولة الأمريكية لعرقلة دورية روسية فى سوريا تنتهك اتفاقاتنا الثنائية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. وأجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان الروسي، الفريق فاليري جيراسيموف. وذكر المتحدث الرسمى باسم هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، ديدى هالفيلد، أن ميلى وجيراسيموف "اتفقا على عدم كشف تفاصيل المكالمة"، وتأتى هذه المكالمة بعد أن أفادت مصادر مطلعة، الأربعاء، بإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين جراء حادث مع القوات الروسية شمال شرق سوريا. Advertisements ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئولين أمريكيين اثنين أن الحادث أسفر عن جرح عدد قليل من عسكريى الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن الإصابات لم تحدث نتيجة تبادل لإطلاق النار، وأوضح أحد المتحدثين أنها ناجمة عن "تصادم".

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