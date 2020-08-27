شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 5 فلسطينيين من بيت لحم والخليل ورام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة فلسطينيين من بيت لحم والخليل ورام الله، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلى اعتقل فلسطينيين اثنين من بيت لحم، كما اعتقل فلسطينيا من الخليل وداهم عدة منازل وفتشها. وفي رام الله، اعتلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين اثنين بعد أن داهمت منزليهما.

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