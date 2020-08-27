رئيس الجزائر يثمن قرار وقف القتال والحل السياسي في ليبيا

ليبيا/ الخليج 365

ثمن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الخميس، قرار وقف القتال والحل السياسي للأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، وفق بيان للحكومة الليبية (المعترف بها دوليا).

وقال البيان، إن "تبون ثمن ما تضمنته البيانات التي صدرت (من قِبل حكومة الوفاق وبرلمان طبرق)، والتي تؤكد على الحل السياسي للأزمة الليبية، وعلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في اسرع وقت ممكن".



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وجدد الرئيس الجزائري، التأكيد على دعم بلاده للحكومة الليبية والشعب الليبي.

وبدوره، أعرب السراج عن تقديره لدور الجزائر الداعم المستمر لأمن واستقرار ليبيا، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين، حسب البيان ذاته.

ومنذ الجمعة، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، بحسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وتحاول الحكومة الليبية جاهدة إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت كثيرا بسبب حرب على الحكومة تشنها مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وغربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.